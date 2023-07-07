Брянец в пьяной ссоре зарезал знакомого

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Житель Севского района в пьяной ссоре зарезал знакомого. 48-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Брянской области.

По версии следствия, 18 апреля этого года около 10 часов вечера мужчина был у себя дома. Он выпивал вместе с приятелем. Между ними вспыхнула ссора. В гневе обвиняемый схватил нож и ударил им в грудь своего знакомого. Тот умер на месте происшествия.

Мужчина полностью признал свою вину.

- Уголовное дело передали в Севский районный суд, - говорят в прокуратуре.