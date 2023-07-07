В Брянске возле спортивной школы убрали опасное дерево

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске возле школы по спортивной гимнастике спили аварийное дерево. В городской комитет по жилищно-коммунальному хозяйству обратился ее директор Николай Новиков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ива треснула по центру. Дерево находится рядом со школой и может бривести к беде. Ведь мимо него каждый день проходят дети.

- По распоряжению руководителя комитета по ЖКХ Владимира Тюканько на объект срочно были отправлены специалисты дорожного управления, - сказали в мэрии города.- В течение нескольких часов дерево спилили.