В Брянске на улице Пушкина обновят фасады трех домов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска обновят фасады домов №№14, 25 и 27 по улице Пушкина. Предстоящий ремонт обсудили на совещании. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Представители управляющих компаний заверили, что готовы восстановить фасады в ближайшее время.. Арендаторов и владельцев магазинов, расположенных в доме №25 по улице Пушкина, попросили обновить вывески и установить урны.

- Сейчас в сквере имени Пушкина активно ведутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды», - сказала заместитель главы Володарского района Алла Федорцова представителям управляющих компаний, обслуживающих дома. - После того, как сквер преобразится, фасады близлежащих домов будут явно диссонировать с ним. Поэтому сейчас, параллельно с ремонтом территории, необходимо продумать вопрос с ремонтом или покраской фасадов домов.