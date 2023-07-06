Брянец едва не убил жену и ранил полицейского

Ранее судимый житель брянской Дубровки стал фигурантом уголовного дела по статьям «Покушение на убийство» и «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 15 июля 2018 года в деревне Осовик Рогнединского района 38-летний мужчина после ссоры с женой стал ее избивать. Полицейский пытался остановить его. Но разозленный обвиняемый несколько раз ударил правоохранителя клинком автоматического складного ножа по голове и грудной клетке. Это причинило тяжкий вред здоровью полицейского.

Полицейский потерял сознание. А злоумышленник догнал жену и ножом нанес ей многочисленные удары по различным частям тела. Женщина получила повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, и осталась жива только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

- Суд приговорил мужчину к 11 годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.