Под брянским Погаром мотоциклист при обгоне угодил в кювет

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Погарском районе мотоциклист при обгоне угодил в кювет. ДТП произошло 5 июля около четырех часов дня на 42 километре дороги Брянск Новозыбкоа Погар. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель мотоцикла «Хонда СВ900» ехал в направлении Погара. При обгоне он не справился с управлением и угодил в кювет.

- В ДТП мотоциклист сломал правую руку, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой. Водитель ехал в мотошлеме и специальной экипировке - штаны, куртка, ботинки. Мужчина был трезвым.