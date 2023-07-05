В брянском Дятькове устроили свалку вдоль дороги

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянской Дятькове устроили свалку вдоль дороги. Надзорное ведомство провело проверку. Об этом говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что на улице Чапаева в Дятькове есть места несанкционированного складирования выброса мусора, коммунальных отходов. Вдоль автомобильной дороги и частично на проезжей части валяются

мешки с мусором, пустые пластиковые бутылки, пакеты, стеклянные бутылки из-под спиртных напитков, бумага, отходы пищевых продуктов и другой мусор.

Местная администрация не принимала никаких мер, чтобы убрать эту свалку. Ее нахождение влечет нарушение санитарно-эпидемиологических требований и правил пожарной безопасности, а также создаепт угрозу жизни и здоровью людей.

- По результатам проверки прокуратурой главе администрации Дятьковского района внесено представление об устранении нарушений, - сказали в надзорном ведомстве. - Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.