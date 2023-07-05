В Брянской области пятерых жителей осудили за участие в банде экстремистов

Фото: СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области пятерых жителей осудили за участие в деятельности банды экстремистов. В зависимости от роли и степени участия. Каждый из них стал фигурантом уголовного дела по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного и судебного следствия установили, что с декабря 2019 года по март 2021 года обвиняемые в разное время вступили в созданное в январе 2010 года жителем Москвы экстремистское сообщество. Они организовали его деятельность в Брянской области, проводили собрания, вовлекали в него новых участников. Они выдавали новичкам за денежное вознаграждение вкладыши, подтверждающие принадлежность к гражданству СССР, собирали деньги для обеспечения деятельности экстремистской организации, а также пропагандировали ее путем публичного размещения видеоматериалов.

Преступление выявили и пресекли сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.

- В зависимости от роли и степени участия, суд назначил виновным наказание от трех лет трех месяцев до шести лет трех месяцев лишения свободы, - говорят в Следственном комитете. - Отбывать сроки они будут в исправительной колонии общего режима. Троих подсудимых на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций. Всех взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.