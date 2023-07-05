Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»: о проекте новых ветеринарных правил по содержанию лошадей, разработанных Минсельхозом

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подготовило проект приказа «Об утверждении Ветеринарных правил содержания лошадей в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования». Планируется, что приказ вступит в силу с 1 марта 2024 года и будут действовать до 1 марта 2030 года.

Проектом документа предусмотрено содержание лошадей в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования в личных подсобных хозяйствах и фермерских хозяйствах, на крупных и мелких предприятиях разных форм собственности, а также в организациях.

Новые ветеринарные правила устанавливают требования к условиям содержания лошадей, мероприятиям по карантированию животных, профилактике их заболеваний, диагностическим исследованиям. Кроме того, они устанавливают условия содержания лошадей с другими сельскохозяйственными животными: «При содержании лошадей в Хозяйствах совместно с крупным рогатым скотом, овцами, козами, свиньями, здание, в котором содержатся животные, делятся на изолированные помещения доля каждого вида животных. Содержание лошадей в здании, в котором содержатся птицы, не допускается».

В документе указаны конкретные лимиты площади для размещения лошадей, нормы потребления воды, указаны условия зонирования предприятий и требования при пастбищном содержании животных. Проект новых ветеринарных правил был размещен 19 июня 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации и доступен для публичного обсуждения до 14 июля 2023 года.

Для сведения: В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят диагностику бактериальных (бруцеллез, лептоспироз, сап,), вирусных (вирусный артериит, инфекционная анемия лошадей) и паразитарных (случная болезнь лошадей) болезней лошадей серологическими методами. Кроме того, специалисты лаборатории исследуют биологический материал от лошадей на контагиозный метрит и мыт. Квалифицированные специалисты и современное оборудование позволяют получить достоверные результаты исследований.

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