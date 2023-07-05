Брянца осудили за смертельное ДТП. 39-летний житель города Фокино стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 14 декабря 2022 года на 24 километре дороги Брянск - Дятьково - граница Калужской области водитель автомобиля «Киа Рио» выскочил на полосу встречного движения и врезался в ехавший во встречном направлении автомобиль «Лада 212140». Им управлял 42-летний мужчина. После столкновения он умер на месте ДТП.

- Суд приговорил виновного к одному году и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также мужчину лишили на два года права управлять транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.