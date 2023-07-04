Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянской области ищут очевидцев ДТП под Выгоничами. ДТП произошло 9 июня около половины первого дня на 43 километре дороги А-240 Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь в Выгоничском районе. об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» ехал в сторону Почепа. Он решил опередить попутно ехавший справа автомобиль и врезался в автомобиль «Вольво» с полуприцепом. Им управлял 36-летний мужчина. После столкновения легковушка выскочила на полосу встречного движения и врезалась в «ДАФ» с полуприцепом. В ДТП водителя и 28-летнего пассажира легковушки в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пассажир умер.

- Очевидцев ДТП просим связаться с СО СУ УМВД России по Брянской области по телефонам:8 (4832) 67-03-91; 8 (4832) 67-03-61;+7-980-301-37-59, - говорят в Госавтоинспекции.