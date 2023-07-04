В Брянске отправили в колонию двоих наркокурьеров из Смоленской области. 21-летний и 19-летний злоумышленники стали фигкрантами уголовного дела по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере» и «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенному с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что молодые люди в октябре 2022 года в составе банды за деньги выполнили роль розничных закладчиков наркотиков в Брянске и области.

Они получили бесконтактным способом сверток с наркотиком и разложили его по «тайникам». Одну «закладку» больше одного грамма полицейские нашли и изъяли после осмотра телефонов сообщников в щели на улице Постовой в Брянске. Другой сверток им не удалось получить, так как их задержали у арендованного жилья. Упаковку с наркотиком массой больше 44 грамм полицейские нашли и изъяли в поселке Малое Кузьмино Брянского района.

- Суд приговорил молодых людей к восьми годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.