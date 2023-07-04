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НовостиПроисшествия4 июля 2023 12:26

В Брянской области автоинспектор брал взятки с нарушителей

Полицейский заработал больше 57 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА

В Жуковском районе автоинспектор брал взятки с нарушителей. Полицейского обвиняют в 28 преступления. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Мелкая взятка». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в 2021-2022 годах инспектор патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Жуковский» за взятки, в том числе и способом перевода на различные счета в банке, не наказывал водителей за правонарушения.

- Общая сумма взяток превысила 57 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. – Уголовное дело передали на рассмотрение в Жуковский районный суд.