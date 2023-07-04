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НовостиПроисшествия4 июля 2023 11:50

В Брянске не подтвердили информацию о минировании Бежицкого районного суда

На месте работали чрезвычайные службы и кинологи с собаками
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске не подтвердили информацию о минировании Бежицкого районного суда. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сегодня утром оперативному дежурному ЕДДС сообщили, что здание Бежицкого районного суда по улице Майской Стачки заминировано, - сказали в мэрии города. - На место выехали звено ДСЗ ПСО и специализированная техника, а также команда кинологов. После окончания их работы факт минирования не подтвердился.

Кстати, сообщили о минировании и областного суда. Информация также не нашла подтверждения. Не был заминирован и арбитражный суд Брянска.