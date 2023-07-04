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НовостиОбщество4 июля 2023 11:28

В работе государственной экзаменационной комиссии Брянского ГАУ принял участие заместитель директора Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Кира ФИЛИППОВА
Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В период с 26 по 30 июня 2023 года в институте ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» проходила итоговая государственная аттестация выпускников очной и заочной форм обучения по специальности «36.05.01 Ветеринария».

К государственной итоговой аттестации было допущено 48 студентов 5-го курса очной и 18 студентов 6-го курса заочной формы обучения. В ходе экзаменов будущие ветеринарные врачи показали способность идентифицировать и осуществлять оценку опасности риска возникновения и распространения инфекционных и инвазионных болезней, продемонстрировали хороший уровень теоретической подготовки по профилирующим дисциплинам.

Полученные ими знания будут являться фундаментальной основой для дальнейшей плодотворной работы в области ветеринарии на предприятиях Брянской области и за ее пределами.

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Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".