Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе водитель мусоровоза врезался в легковушку. ДТП произошло 3 июля около семи часов вечера на девятом километре дороги «обход г. Брянска» от Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росиси по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля МАЗ 3452 ехал в направлении Супонева со стороны Орла. Он выскочил на встречную полосу и врезался в автомобиль «Ауди А4», которым управлял 33-летний водитель.

- В ДТП водитель легковушки получил перелом внутренней лодыжки и заднего края большеберцовой кости, - говорят в Госавтоинспекции. – Автомобилисту назначили лечение и отпустили домой. Его 33-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, множественные переломы ребер слева, переломы поперечных отростков L1-L-3 справа. Его госпитализировали в реанимацию.

Внешне водители были трезвыми. У них взяли кровь на анализ для определения состояния опьянения.