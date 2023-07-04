Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Новозыбковском районе водитель легковушки угодил в кювет. ДТП произошло 3 июля около 10 часов утра на пятом километре дороги Новозыбков-Белый Колодец. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Ваз 2110 ехал со стороны села Замишево в направлении села Манюки. Он не справился с управлением и угодил в кювет.

- В ДТП мужчина получил перелом позвоночника с повреждением спинного мозга, переломы ребер, разрыв селезенки, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшего госпитализировали.

Для установления у водителя состояния опьянения у него взяли кровь на анализ. Автомобилист за рулем меньше двух лет. Он был пристегнут ремнем безопасности.