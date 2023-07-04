Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Двоих брянцев осудили за убийство и разбой. 19-летний и 27-летний жители Севского района стали фигурантами уголовноог дела по двум статьям: «Разбой с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Кроме того, 19-летнего парня признали виновным в , совершенной с незаконным проникновением в жилище, и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

В суде доказали, что 31 октября 2022 года эти люди задумали украсть автомобиль. Они воспользовались доверительными отношениями 27-летнего фигуранта с местным жителем и напоили его спиртными напитками. Затем обухом топора ударили по голове и вывезли потерпевшего в багажнике автомобиля ВАЗ 21074 за территорию Севска в лес недалеко от села Первомайское. Там 19-летний фигурант стал ногами на живот потерпевшего, чтобы тот не смог дышать, а 27-летний сообщник полимерной вставкой от обшивки водительского автомобильного сидения душил погибшего до тех пор, пока тот не умер. После этого они оттащили тело в овраг неподалеку и засыпали его ветками и травой.

40-летний мужчина умер от отека - набухания головного мозга в результате открытой черепно-мозговой травмы 01 ноября 2022 года на месте преступления.

Сообщники же вернулись к дому потерпевшего, угнали со двора автомобиль марки «Фольксваген Поло» стоимостью 534 тыс. 900 рублей, после чего скрылись.

Кроме того, 19-летний парень в июне 2022 года в деревне Ивачево залез в дом к 64-летней женщине и украл у нее 2,6 тысячи рублей (фен и мультиварку). Похищенное изъяли и вернули хозяйке. Он же в июле 2022 года вступил с не достигшей 16-летнего возраста потерпевшей в половой акт.

- Суд приговорил каждого злоумышленника к 17 годам исправительной колонии строгого режима, - говорят в прокуратуре. - Приговор в законную силу не вступил.