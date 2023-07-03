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НовостиПроисшествия3 июля 2023 13:40

В Брянске на улице Пилотов засыпали провал асфальта

Информацию о провале распространили в соцсетях
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Пилотов засыпали провал асфальта. В понедельник, 3 июля, в соцсетях опубликовали информацию об образовавшемся провале асфальта между домами №№6 и 8 по переулку Пилотов. Об этом сообщают пресс-службе Брянской городской администрации.

- Советская районная администрация оперативно среагировала на это обращение и выехала на адрес вместе с бригадой водоканала, - рассказали в мэрии города. - Провал был засыпан щебенкой.

По предварительной версии, провал асфальта возник из-за подмыва грунта. Специалисты городского водоканала еще проведут дополнительное обследование, чтобы исключить серьезные проблемы.