В Брянске опровергли информацию о найденных человеческих останках в Фокинском районе. информацию распостранили 3 июля в социальных сетях. Данная информация не подтвердилась, сообщают в пресс-службе Брянсокй городской администрации.

- Да, действительно компания «Стройэксперт» проводит земляные работы по прокладке кабельной линии для организации резервного электропитания железнодорожной больницы, - рассказал заместитель главы Фокинской районной администрации Сергей Глушенков. - Работы идут в штатном режиме. Никаких неожиданных находок у них не было зафиксировано. Как правило, в таких случаях подрядчик должен сообщить об обнаружении останков в полицию. В полиции нам подтвердили, что никаких обращений от «Стройэксперта» к ним не поступало.

Брянцев призывают читать только официальную информацию из официальных источников.