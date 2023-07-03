Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 13:26

В Брянске опровергли информацию о найденных человеческих останках в Фокинском районе

В горадминистрации эту новость назвали фейковой
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске опровергли информацию о найденных человеческих останках в Фокинском районе. информацию распостранили 3 июля в социальных сетях. Данная информация не подтвердилась, сообщают в пресс-службе Брянсокй городской администрации.

- Да, действительно компания «Стройэксперт» проводит земляные работы по прокладке кабельной линии для организации резервного электропитания железнодорожной больницы, - рассказал заместитель главы Фокинской районной администрации Сергей Глушенков. - Работы идут в штатном режиме. Никаких неожиданных находок у них не было зафиксировано. Как правило, в таких случаях подрядчик должен сообщить об обнаружении останков в полицию. В полиции нам подтвердили, что никаких обращений от «Стройэксперта» к ним не поступало.

Брянцев призывают читать только официальную информацию из официальных источников.