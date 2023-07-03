Брянский орган инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердил компетентность и успешно прошел процедуру расширения области аккредитации

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

По результатам проведённой выездной оценки Брянский орган инспекции федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» успешно прошёл процедуры подтверждения компетентности (каждые пять лет со дня аккредитации) и расширения области аккредитации. Получен приказ Федеральной службы по аккредитации №ПК1РА-232 от 26.06.2023 «О подтверждении компетентности и расширении области аккредитации Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (Брянский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных»)».

Выездная оценка аккредитованного лица проводилась в период с 30 мая по 01 июня 2023 года посредством видеоконференцсвязи на соответствие требованиям критериев аккредитации, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 26.10.2021 №707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции». Проверка включала в себя оценку материально-технической базы, квалификации и опыта работников, системы менеджмента и соблюдения ее требований при осуществлении деятельности. В рамках подтверждения компетентности актуализирована действующая область аккредитации.

Расширяемая область аккредитации включает проведение новых видов инспекции: - дендрохронологическая экспертиза – специализированное исследование, относимое к разряду экологических, результатом которой является не только установление возраста древесных растений, но и разрешение спорных вопросов в деятельности надзорных органов; - экспертная оценка по показателям качества и безопасности побочных продуктов животноводства – соблюдение обязательных требований, установленных в условиях к обращению побочных продуктов животноводства, с целью обеспечения воспроизводства плодородия почвы и предотвращения истощения земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, актуализированы документы, устанавливающие требования к объектам инспекции.

Актуализированная и расширяемая области аккредитации, а также соответствующие сведения по результатам оказания государственной услуги внесены в Реестр аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации.

Для справки: Брянский орган инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» аккредитован с 2017 года на следующие экспертизы: ветеринарно-санитарная экспертиза; экспертная оценка результатов исследований пищевой продукции; экспертная оценка результатов исследований кормов и кормовой продукции; экспертная оценка результатов исследований зерна и продуктов их переработки; экспертная оценка результатов диагностики болезней животных; экспертная оценка фитосанитарного состояния подкарантинной продукции; экспертиза карантинного фитосанитарного состояния территории, подкарантинных объектов; экспертная оценка результатов установления сортовых и посевных качеств семян, посадочного материала; экспертная оценка требований к организации безопасности производственных объектов; почвоведческая экспертиза; землеустроительная экспертиза; фитосанитарное обследование земель.

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