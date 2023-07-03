В Брянске управляющая компания снесла оборудование на детской площадке без спроса жильцов

В Бежицком районе Брянска управляющая компания снесла оборудование на детской площадке без спроса жильцов многоквартирного дома. К прокурору области по этому поводу напарили обращение. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что управляющая компания демонтировала детское игровое оборудование на детской площадке, расположенной в границах придомовой территории многоквартирных домов 8/1 и 8/2 по улице Бежицкой.

- Такие действия управляющей организации привели к нарушению прав собственников помещений в многоквартирных домах, поскольку не исполнены требования статьи 44 Жилищного кодекса РФ, предусматривающей соглашение всех собственников помещений в многоквартирном доме по распоряжению общим имуществом в таком доме на общем собрании, - сказали в прокуратуре.

В адрес управляющей компании надзорное ведомство внесло представление. Оно находится на рассмотрении.

После этого управляющая компания инициировала проведение общего собрания собственников квартир в названых домах по установке детского оборудования на игровой площадке.