В Брянской области осудили четверых мужчин, укравших 30 тонн топлива. В зависимости от роли и степени участия они стали фигурантами уголовного дела по двум статьям: «Кража, совершенная в особо крупном размере, организованной группой, из нефтепродуктопровода» и «Повреждение магистрального нефтепровода». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что с мая по август 2021 года мужчины с помощью приобретенной специальной и автомобильной техники для хищения и скрытой перевозки нефтепродукта, путем врезки в магистральный нефтепродуктопровод, проходящий на участке местности в Брянском районе Брянской области, похитили почти 30 тонн дизельного топлива на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Часть добычи им удалось сбыть.

Злоумышленников остановили сотрудники правоохранительных органов при попытке вывоза похищенного дизельного топлива и оборудования. Нескольких фигурантов задержали на месте преступления, причастность остальных установили во время расследования.

- Суд назначил наказание соучастникам от четырех до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режимов, - говорят в прокуратуре. - Еще одного участника преступной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, осудили раньше. Его приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденные и их защитники оспорили приговор в вышестоящей судебной инстанции. Они привели доводы о том, что нет квалифицирующего признака «организованной группой». Кроме того, они оспаривали и величину причиненного ущерба.

Суд оставил приговор без изменения.