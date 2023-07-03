Доверчивые брянцы пополнили карманы мошенников на 10,5 млн рублей

Доверчивые брянцы пополнили карманы мошенников на 10,5 миллиона рублей. За неделю 40 человек стали жертвами уловок злоумышленников. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России оп Брянской области.

В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также – сколько денег находится на счету. После того, как деньги потерпевших уходили преступникам, приходило СМС-сообщение с кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику.

А еще лжебанкиры часто предлагают собеседнику перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда мошенники просят потерпевших сфотографировать и прислать QR-код, который расположен на экране банкомата, чтобы в дальнейшем при помощи банковского приложения завладеть чужими сбережениями. В результате – со счетов 23 потерпевших пропали 7 миллионов 237 тысяч рублей.

Так, на мошенничество с быстрым заработком попалась 42-летняя жительница Бежицкого района Брянска. По совету связавшегося с ней «сотрудника крупной организации» женщина инвестировала свои сбережения в размере 693 000 рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь. Обещанной прибыли заявительница не получила, как и не смогла вернуть назад свои деньги. Точно также мошенники завладели деньгами 39-летней жительницы Жуковского района и 53-летней жительницы Володарского района областного центра. Первая перевела 626 тысяч рублей, вторая – 684 тысячи рублей.

В неприятной ситуации оказалась 51-летняя жительница Советского района Брянска. Длительное время она общалась в социальной сети с «гражданином одной из стран дальнего зарубежья». Обаятельный и галантный мужчина все собирался приехать в гости, но ему мешали финансовые проблемы. Женщина охотно согласилась помочь и перевела 240 тысяч рублей прежде чем поняла, что имеет дело с мошенником.

Популярны мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах. Потерпевшие либо проявляли беспечность, оплачивая покупки без гарантии их получения, либо во время разговора неосмотрительно предоставляли злоумышленникам доступ к своим банковским счетам, позволяя преступникам списать денежные средства.

На прошлой неделе 13 жителей брянской области лишились 1 042 000 рублей.

Они хотели снять в аренду жилье, приобрести или продать транспортное средство, автомобильные запчасти, криптовалюту и иные товары, а также искали услуги специалистов в различных сферах деятельности.

- Сейчас сотрудниками полиции уточняются обстоятельства происшествий, решается вопрос о заведении уголовных дел по статье «Мошенничество».