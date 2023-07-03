В Брянской области прокуратура потребовала предоставить жилье сироте

В Карачевском районе сироте не предоставили жилье. После обращения местной жительницы прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили. Что в возрасте четырех лет заявительница оставлсь сиротой. Администрация Карачевского района передала ребенка под опеку и поставила на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищный условий. Но и по сей день сироту не обеспечили жильем. Она снимает квартиру.

- Прокурор подал иск в суд и потребовал обязать администрацию Карачевского района предоставить заявительнице жилье, - говорят в прокуратуре. - Иск находится на рассмотрении суда.