В Брянском районе велосипедист угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 2 июня около десяти часов утра на 11 километре дороги Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Ивеко»

Ехал в сторону Дятькова. Он сбил 46-летнего велосипедиста, который двигался попутно автомобилю по краю проезжей части, но неожиданно повернул налево.

- Велосипедиста с различными травмами госпитализировали, - говорят в Госавтоинспекции.