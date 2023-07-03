В Брянске горожанин украл в магазине ящик пива

Брянские росгвардейцы поймали вора, укравшего ящик пива в магазине на проспекте Станке Димитрова. Они оперативно выехали к месту сигнала. Сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Сотрудники магазина рассказали, что неизвестный взял с прилавка ящик пива. Он не оплатил товар и выбежал из магазина.

Получив приметы магазинного вора. Росгвардейцы начали розыск. Сотрудники вневедомственной охраны поймали 29-летнего местного жителя.

Задержанного передали полицейским. Проводят проверку.