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НовостиПроисшествия3 июля 2023 7:16

В Брянске горожанин украл в магазине ящик пива

Мужчину задержали росгвардейцы и передали полицейским
Надежда ПЕТРУНИНА

Брянские росгвардейцы поймали вора, укравшего ящик пива в магазине на проспекте Станке Димитрова. Они оперативно выехали к месту сигнала. Сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Сотрудники магазина рассказали, что неизвестный взял с прилавка ящик пива. Он не оплатил товар и выбежал из магазина.

Получив приметы магазинного вора. Росгвардейцы начали розыск. Сотрудники вневедомственной охраны поймали 29-летнего местного жителя.

Задержанного передали полицейским. Проводят проверку.