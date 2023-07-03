Что необходимо знать о ботриоцефалёзе рыб рассказали в Брянской испытательной лаборатории

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Современное рыбоводство является перспективной отраслью сельскохозяйственного производства, основанной на выращивании в естественных и искусственных водоемах товарной рыбы. Современные формы ведения прудового рыбоводства ориентированы на выращивание рыбы в условиях уплотненной посадки, это обуславливает тесный контакт выращиваемых рыб и как следствие распространение паразитофауны. «Паразитофауна рыб в условиях аквакультуры характеризуется широким видовым разнообразием гельминтов, относящихся к различным классам: сосальщики (трематоды), ленточные черви (цестоды), круглые черви (нематоды) и другие. Наиболее ощутимый экономический ущерб развитию прудового рыбоводства и аквакомплексов наносят гельминтозы, в частности ботриоцефалез», - комментирует заведующий отделом бактериологии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Оксана Костикова.

Ботриоцефалез – цестодоз пресноводных рыб, регистрируется как в прудовых хозяйствах, так и в естественных водоемах. Возбудитель ботриоцефалеза рыб - цестода Bothriocephalus gowkongensis из отряда лентецов. Локализуются ботриоцефалы в кишечнике рыб. Заболевание часто встречается на Дальнем Востоке, в европейскую часть СССР завезено из Китая в пятидесятых годах прошлого столетия. Наиболее подвержена ботриоцефалёзу молодь карпа, толстолобика, белого амура, сазана, плотвы, карася. Рыба заражается ботриоцефалезом при заглатывании промежуточных хозяев паразита- рачков циклопов, заражённых личинками гельминта. В кишечнике рыбы циклопы перевариваются, а высвободившиеся личинки прикрепляются к стенке кишечника и через три недели развиваются в половозрелых паразитов. Взрослые ботриоцефалы достигают 35 см в длину, они вызывают воспаление слизистой оболочки, частичную или полную закупорку кишечника, а также оказывают токсическое воздействие на организм рыбы. Для прижизненной постановки диагноза исследуют фекалии маточного поголовья метод Фюллеборна. При вскрытии рыбы визуально исследуется кишечник для обнаружения паразитов.

Профилактика ботриоцефалеза подразумевает в первую очередь контроль над ввозом и вывозом рыбы - из зараженных рыбных хозяйств нельзя вывозить больных особей или ввозить в них здоровую рыбу.

В неблагополучных по ботриоцефалезу хозяйствах вводят ограничительные мероприятия на период их оздоровления от этой инвазии. Удовлетворительный лечебный эффект при ботриоцефалезе оказывают препараты «Феномикс», «Альбен», их задают согласно инструкции. Неблагополучные пруды обеззараживают по схеме летования методами просушивания, мелиорации, перепахивания дна и известкования мокрых мест из расчета 25 ц извести на 1 г.

Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят паразитологические исследования для исключения/подтверждения широкого спектра паразитарных заболеваний рыбы (гельминтозов, протозоозов, крустацеозов), в том числе и на ботриоцефалез. В ветеринарной аптеке Броской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ» можно приобрести современные препараты как для профилактики, так и для лечения различных заболеваний рыб.

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