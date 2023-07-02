Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 70-летнюю Татьяну Дубинину. Женщина пропала в селе Лопазна Суражского района. С 27 июня ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. В чем была одета неизвестно. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о Татьяне Дубининой, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.