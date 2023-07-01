В Брянской области осудили опасного рецидивиста. Ранее судимый 31-летний житель Дятьковкого района стал фигурантом уголовного дела по статье «покушение на убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде доказали, что вечером 22 ноября 2022 года мужчина вошел в дом жителя села Плавна Климовского района, с которым раньше у него возникала ссора из-за ревности. Он подошел к спящему на кровати хозяину дома и ударил его ножом в живот, в правое бедро и шею, а также кулаком по голове. 36-летний мужчина остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, а также активным действиям его жены.

Фигурант неоднократно был судим, в том числе и за убийство. Он отбывал срок девять лет в местах лишения свободы.

- Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.