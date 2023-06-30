Брянец в ссоре насмерть забил незнакомца у закусочной

В брянской Жуковке мужчина в ссоре насмерть забил незнакомца у закусочной. Житель Дубровского района стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 30 октября 2022 года около четырех часов утра мужчина находился возле закусочной «Бистро 24 часа». Он поссорился с 44-летним мужчиной и в гневе ударил его кулаком по голове, а затем упавшего на тротуар ударил еще ногой и по голове.

Потерпевший впал в кому. Медики не смогли его спасти, мужчина умер в больнице.

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.

- Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.