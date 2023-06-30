На левом берегу Волги

Фото: "Транснефть", vk.com.

45 лет со дня основания исполняется в этом году одному из производственных объектов АО «Транснефть – Дружба» - перекачивающей станции «Прибой».

У истоков

История станции, что расположена в степях Безенчукском районе Самарской области тесно связана с развитием трубопроводного транспорта нефтепродуктов из Поволжья- места, где берёт свое начало легендарная «Дружба». Строить трубопровод начали в 1973-ем году, неподалёку от приволжского посёлка Прибой, отсюда и пошло название производственного объекта. «Прибой» с самого начала была не просто перекачивающей топливо станцией. Она- ЛПДС, что означает линейная производственно-диспетчерская станция- огромный по своим масштабам комплекс, который отвечает за движение дизельного топлива на большом участке трубопровода. В ведении «Прибоя» - больше 240 километров подземной и подводной трассы, по которой в западном направлении вот уже 45 лет, практически бесперебойно движутся нефтепродукты к потребителям. Всё это технологически сложное хозяйство нужно качественно обслуживать, не допуская нештатных ситуаций. К слову, территория станции- больше 22-х гектаров, для сравнения- это площадь почти такого же количества футбольных полей.

Второе рождение

В дружную семью «Дружбы» станция «Прибой» влилась в 2016 году. Тогда и была поставлена задача- кардинально модернизировать производственную площадку. За неполные восемь лет объём работ предприятие здесь выполнило колоссальный. Прежде всего, речь идёт о хранилищах топлива- резервуарах, каждый из которых вмещает в себя 10 000 кубометров нефтепродуктов!

Сердце, а точнее, сердца любой перекачивающей станции- магистральные насосы. Именно эти агрегаты задают темп движению топлива по трубопроводам. Чтобы оно было бесперебойным, «сердце» должно быть здоровым. В рамках программы модернизации на «Прибое» были установлены два новых насоса, а ещё смонтирована и подключена современная маслосистема, обновлено наиважнейшее в трубопроводной отрасли оборудование- камера пуска и приёма средств очистки и диагностики. Весь технологический процесс транспортировки нефтепродуктов контролирует автоматика- станция была оснащена системами на базе микропроцессоров. Это позволяет эксплуатировать промышленный объект на высоком уровне безопасности.

«За последние восемь лет на станции заменено почти две трети оборудования. Сейчас ЛПДС «Прибой»- современный, высокотехнологичный объект, обеспечивающий бесперебойную транспортировку нефтепродуктов. Обновление продолжится и в ближайшие годы. Своевременная модернизация оборудования- один из принципов работы системы «Транснефть», которая в этом году отмечает своё 30-летие,» -говорит начальник станции Дмитрий Морозов.

Степь да степь кругом

Кругом степь, а Волга- в 35 километрах от «Прибоя». Станция- в водоохранной зоне. Все, что касается экологии – самым строгим образом на объекте соблюдается. В ближайшие два года здесь капитально реконструируют очистные сооружения. А вот экономящая топливо энергоэффективная блочно-модульная котельная уже действует- ещё один, как говорят, плюсик в дело защиты окружающей среды нефтепроводчики станции- юбиляра внесли. Любят селиться на территории дружбинских объектов мелкие животные, чувствуют, наверно, что тут они в безопасности. «Прибой»- не исключение. В степных травах по соседству с резервуарами обитают суслики и зайцы. Да и сама территория станции похожа на зелёный уголок, украшенный хвойными деревьями и ухоженными цветочными клумбами.

Всё как родное

На «Дружбе» всегда так. Люди прикипают к нефтепроводному делу душой. Ответственность – высочайшая, потому и уровень профессионализма у работников станции- максимальный. Династии- не редкость. Начальник приёмо-сдаточного пункта «Прибоя» - Николай Лукманов- нефтепроводчик в третьем поколении. На станции работали его дедушка и родители. «Я больше 25 лет отдал «Прибою». Люблю свою работу, своё предприятие, у нашей отрасли большие перспективы, отрадно видеть, как развивается производственный объект, становится ещё более современным и высокотехнологичным», - рассказывает специалист.

Сейчас на станции- юбиляре трудятся более ста пятидесяти сотрудников. В трудовых буднях коллектив «Прибоя» выступает единой командой, которой по плечу самые сложные производственные задачи.