Специалисты Брянской испытательной лаборатории подтвердили заражение деревьев ясеневой изумрудной златкой

Фото: ФГБУ "ВНИИЖЗ".

На прошлой неделе в рамках выполнения государственного задания в подведомственный Россельхознадзору Брянский отдел карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступило 109 образцов подкарантинной продукции, проведено 118 лабораторных исследований. В результате проведенных энтомологических исследований в 17 пробах был выявлен опасный карантинный вредитель, поражающий деревья ясеня - ясеневая изумрудная златка (Agrilus planipennis Fairmaire).

Для справки: Ясеневая изумрудная златка (Agrilus planipennis Fairmaire) относится к группе агрессивных стволовых вредителей, способных поселяться на живых, ослабленных деревьях, в первую очередь на различных видах ясеней. В Российской Федерации златка может распространиться на всей территории европейской части за исключением северных областей. Самки жука откладывают яйца на поверхность коры стволов и нижней части главных ветвей. Личинки питаются лубом, их ходы под корой сильно изогнуты, забиты буровой мукой. Жуки (12-13 мм длиной) питаются листьями, способны перелетать на расстояние до 1 км. Чаще всего жуки заселяют открыто стоящие деревья, особенно на опушках. Заселенные деревья обычно имеют разреженную крону, которая усыхает сверху вниз, листья дерева желтеют и также усыхают раньше времени, вдоль старых ходов личинок появляются вздутия и трещины, развиваются вторичные побеги вдоль ствола и главных ветвей. Основные симптомы заселения – характерные D-образные летные отверстия. В ходе аналогичных исследования ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» подтвердил факт выявления карантинного вредного организма. Это обстоятельство стало основанием для установления карантинной фитосанитарной зоны и введения карантинного фитосанитарного режима включая территорию очага в городе Брянске.

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