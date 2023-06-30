В Брянске бывшего сотрудника крупного предприятия осудили за коммерческий подкуп

В Брянске сотрудника крупного предприятия осудили за коммерческий подкуп. 46-летнего бывшего специалиста по логистике и закупкам ЗАО «Брянский Арсенал» обвиняют в совершении коммерческого подкупа в значительном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что мужчина. Являясь работником предприятия, с декабря 2020 года по октябрь 2021 года незаконно получил от представителя двух связанных между собой организаций 71 тысячу рублей. Незаконное денежное вознаграждение полагалось за одобрение заведомо невыгодных для промышленного предприятия заявок от этих организаций об оказании транспортных услуг.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

- Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год и шесть месяцев, - говорят в Следственном комитете. – Кроме тог, ему предстоит выплатить штраф в размере семикратной суммы коммерческого подкупа, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на один год.

Приговор не вступил в законную силу.