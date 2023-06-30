Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянске ищут 49-летнего Вячеслава Сергеева. Мужчина пропал в областном центре 18 июня. с этого дня его местонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза каре-зеленые. Был одет в темно-серую куртку, черный рабочий костюм, черные берцы, черную кепку. С собой был рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о Вячеславе Сергееве, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.