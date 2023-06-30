В Брянске умер ветеран войск правопорядка Анатолий Башкиров

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске умер бывший малолетний узник фашистских концлагерей, ветеран войск правопорядка Анатолий Иванович Башкиров. Ему было 82 года. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

После начала Великой Отечественной войны в 1941 году, когда фашисты оккупировали Брянщину, он вместе с сестрами и мамой оказался в концлагере в Германии. Там Александр Иванович пробыл четыре года, пока их не освободили.

Семья приехала на родину, в поселок Алтухово. Здесь Анатолий Иванович жил и учился до призыва в армию. После армейской службы работал в сфере строительства, затем пошел служить в милицию.

Больше 36 лет Анатолий Иванович проработал во вневедомственной охране и закончил службу в звании старшины.

Руководство и личный состав управления Росгвардии по Брянской области скорбит по поводу кончины боевого офицера и выражают глубочайшие соболезнования его родным и близким.