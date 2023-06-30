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НовостиПроисшествия30 июня 2023 7:11

В Брянском районе при столкновении двух иномарок пострадали три человека

ДТП произошло на дороге Орел-Брянск-Смоленск
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянском районе при столкновении двух иномарок пострадали три человека. ДТП произошло 29 июня на дороге Орел-Брянск-Смоленск подъезд к городу Брянску. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 30-летниего водителя и автомобиль «БМВ», за рулем которого был 37-летний мужчина.

- В ДТП оба водителя и 31-летний пассажир автомобиля «Хендай Солярис» получили травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – После осмотра врачом всем назначили лечение и отпустили домой.

Водители были трезвые. По факт ДТП проводят проверку.