В Брянской области троих мужчин осудили за разбой и гибель пенсионерки

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области троих мужчин осудили за разбойное нападение и гибель пенсионерки. Женщина проживала в селе Октябрьское Брянского района. В зависимости от степени и роли участия 37-летний житель Брянска и его 39-летний знакомый из Калуги стали фигурантами уголовного дела по статьям «Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». А 53-летний житель Калуги - по статье «Пособничество в покушении на кражу с проникновением в жилище, в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия и в суде установили, что ночью 20 апреля 2022 года фигуранты, заранее договорившись о краже денег у пожилой жительницы ела Октябрьское Брянского района Брянской области. Они распределили между собой роли и прибыли в село на улицу Нагорную.

Двое злоумышленников залезли в дом и стали искать деньги. Третий остался в машине и наблюдал за окружающей обстановкой.

Угрожая ножом, проснувшейся от шума хозяйке, нападавшие потребовали деньги. Они получили отказ. И тогда злоумышленники связали руки и ноги престарелой женщины, закрыли рот, а после били по голове и телу. Женщина умерла на месте. Грабители нашли 15 тысяч рублей и скрылись.

Преступление раскрыли следователи, следователи-криминалисты следственного управления и оперативных сотрудников уголовного розыска УМВД России по Брянской области.

- Суд приговорил жителя Брянска и 39-летнего жителя Калуги к 14 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - говорят в Следственном комитете. –А 53-летнего жителя Калуги – к трем годам лишения свободы также с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.