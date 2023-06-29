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НовостиОбщество29 июня 2023 18:33

В Брянской области ремонтируют дорогу Локоть-Кретово-Турищево

В 2023 году обновят девять километров магистрали
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брасовском районе ремонтируют дорогу Локоть-Кретово -Турищево. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Подрядная организация продолжает разбивать трассу, ведет укладку асфальтобетонного покрытия. В 2023 году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» отремонтируют девять километров магистрали. Во время реконструкции укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы. В населенных пунктах построят новые тротуары. Обустроят пешеходные и барьерные ограждения.

Также сделают заездные карманы для общественного транспорта, установят четыре новых автопавильона, заменят дорожные знаки, нанесут разметку. Реконструкцию дороги планируют завершить в этом году