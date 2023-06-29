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НовостиОбщество29 июня 2023 10:39

В Брянской области ищут 35-летнюю Олесю Захарову

Женщина 26 июня вышла из дома и не вернулась
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 35-летнюю Олесю Захарову. Женщина пропала в селе Смолевичи Клинцовского района. Она 26 июня вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в коричневую куртку, белые брюки, белые сандалии. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Олеси Захаровой, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.