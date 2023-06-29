В брянском Стародубе 33-летнего мужчину осудили за смертельное ДТП. Он тсал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». оБ этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 3 июля 2022 года фигурант за рулем автомобиля «Рено Дастер» на пятом километре дороги Стародуб-Новые Ивайтенки ехал со стороны поселка Десятуха в направлении Стародуба. Увидев на дороге лежащего пьяного 22-летнего мужчину. Водитель не снизил скорость и не остановился, переехал через него. Пешеход погиб на месте.

После автомобилист не остановился и не оказал помощь потерпевшему. Не вызвал скорую помощь, а поехал дальше.

- Суд приговорил водителя к трем годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он буде в колонии-поселении. Также мужчину на три года лишили права управления транспортными средствами.