Жителя Брянска осудили за браконьерство. На 59-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии дознания, мужчина в апреле этого года на пруду реки Крестовка вблизи деревни Рябчевка Навлинского района во время нереста с помощью лесковой сети протяженностью больше 60 метров и устройства, воздействующего электрическим током, незаконно наловил 95 штук рыбы (плотва, окунь, щука, карась). Ущерб составил больше 77 тысяч рублей.

Природоохранная прокуратура подала иск и потребовала возместить причиненный ущерб водным ресурсам.

- Материалы уголовного дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу, - говорят в надзорном ведомстве.