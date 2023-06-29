В Брянске по подозрению в мошенничестве арестовали брата депутата Павлова

Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

В Брянске по подозрению в мошенничестве арестовали брата депутата Константина Павлова. 45-летний житель областного центра был третьим соучастником преступления. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования установили, что с декабря 2020 по декабрь 2021 года депутат Брянской областной Думы вместе со своим братом и жителем Москвы обманом получили от предпринимателя города Брянска 35 миллионов рублей. Деньги она взяли за якобы оказываемые ими услуги по решению вопроса с помощью команды профессиональных юристов столичного региона о введении в эксплуатацию ранее закрытого торгово-развлекательного центра в городе Брянске. На самом деле они ничего не предпринимали.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

- Подельника депутата, как и раньше двух других обвиняемых, заключили под стражу, - говорят в Следственном комитете.

Напомним, брянского депутата Константина Павлова, обвиняемого в мошенничестве, заключили под стражу в апреле этого года. Вместе с ним арестовали и второго подозреваемого.