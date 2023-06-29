В Брянской области из-за халатности чиновников поселковой администрации многоквартирный дом не признали аварийным

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Дятьковком районе в поселке Любохна из-за халатности чиновников поселковой администрации многоквартирный дом не признали аварийным. Следователи завели уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами при проведении работ по признанию многоквартирного дома, имеющего большой физический износ, аварийным. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что с 2018 года по июнь 2023 года чиновники администрации поселка Любохна Дятьковского района, зная о большом физическом износе многоквартирного дома по улице Пушкина, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не приняли достаточные меры по признанию указанного дома аварийным, а также по реконструкции (замене) сетей горячего водоснабжения.

Факт халатности выявила прокуратур Брянской области.

- Сейчас следователем организован и проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств бездействия должностных лиц, - говорят в Следственном комитете.