Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Житель Брянска, пойманный за рулем в наркотическом опьянении, предоставил в суде фальшивое медицинское заключение. 35-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Фальсификация доказательств по административному делу, лицом участвующим в деле». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что в сентябре 2022 года во время рассмотрения административного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения» мировым судьей судебного участка Брянского судебного района на жителя Бежицкого района Брянска, последний предоставил в суд для обоснования своей невиновности медицинское заключение об отсутствии в его организме на момент фиксации административного правонарушения наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Факт противоправных действий выявили сотрудники прокуратуры Брянской области.

- По существу уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска, - говорят в надзорном ведомстве.