В Брянске капитально отремонтируют дорогу на улице Грибоедова

В Советском районе Брянска капитально отремонтируют полкилометра дороги по улице Грибоедова. Работы пройдут на участке от проспекта Ленина до дома №30. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Капитальный ремонт здесь не проводили долгое время. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют колодцы инженерных сетей. сделают основание дороги из песка и щебня. Обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Здесь также отремонтируют тротуары – их покрытие сделают плиточным. Кроме того, на Грибоедова смонтируют новое наружное освещение с современными светодиодными светильниками. На участке капремонта установят новые дорожные знаки, нанесут разметку.

Завершить капитальный ремонт планируют к 18 октября этого года.