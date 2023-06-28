Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске прокуратура потребовала признать недействительными 12 купленных дипломов. Преподавателя БГИТУ признали виновной по статье «Получение должностным лицом взятки». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 12 студентов БГИТУ очной формы обучения через старосту группу передали преподавателю университета деньги за получение положительных оценок по курсовой работе и экзамену без фактической проверки полученных знаний.

- Прокуратура направила в суд 12 исков и потребовала признать недействительными дипломы студентов, передавших денежные средства в качестве взятки преподавателю, с последующей передачей оригинала диплома в университет, а также обязать исключить запись о выдаче диплома с последующим его уничтожением, - говорят в надзорном ведомстве.

Иски находятся на рассмотрении суда.