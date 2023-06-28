Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске ночью автоинспекторы остановили за рулем пьяную 16-летнюю школьницу. Автомобиль заметил около трех часов ночи 28 июня в Бежицком районе на улице Вокзальной, в районе дома №120. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Отечественная легковушка была с затонированными стеклами, за рулем оказалась несовершеннолетняя пьяная девушка. Она отказалась проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Девушка призналась в том, что она несовершеннолетняя. На место вызвали ее законных представителей и сотрудника по делам несовершеннолетних отдела полиции.

В машине также находился 18-летний парень. Это был его автомобиль. На него составили протокол за передачу управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. А сам автомобиль отправили на штрафную стоянку.

Протокол составили и на 16-летнюю автомобилистку, которая не имеет права садиться за руль машины. Ей грозит наказание в виде ареста на срок от 10 до 15 суток или штрафа в размере 30 тысяч рублей.К ответственности привлекли и мать нарушительницы.

Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.