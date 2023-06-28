В Брянской области прокуратура потребовала расторгнуть фиктивный брак. Надзорное ведомство провело проверку в Почепском районе. сообщают в прокуратуре Брянской области.

Установили, что житель Азербайджана женился на жительнице Брянской области ради получения разрешения на временное проживание в России.

- После заключения брака супруги вместе не проживали, общего хозяйства не вели, совместные покупки не делали, отпуск совместно не проводили, не знакомили друг друга с близкими родственниками, - рассказали в прокуратуре.

Прокурор подал иск в суд и потребовал признать брак, заключенный между гражданкой Российской Федерации и гражданином Республики Азербайджан, недействительным и аннулировать его.

Иск находится на рассмотрении в суде.