Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске в 2023 году планируют отремонтировать около 30-ти участков дорог. Многие из них уже давно не видели капитального ремонта, а на некоторых изначально не было асфальта. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Так в Бежицком районе капитально ремонтируют дорогу по улице Ново-Советской. Протяженность участка капремонта от улицы Почтовой до улицы Дальней составляет больше одного километра. Подрядчик делает наружное освещение, устраивает тротуары, дорожное полотно, устанавливает бордюры, водоотвод. На участке капремонта оборудуют искусственную неровность, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. Работы завершат в этом году.

Также в Бежице продолжают вести капитальный ремонт улицы Дятьковкой. Сейчас это дорога с грунтовым покрытием. Фактически здесь построят новую дорогу с полноценным тротуаром. Ее протяженность - 2,27 километра.

В Советском районе полным ходом идет капитальный ремонт дороги по улице Калинина. Строители обновляют участок от дома N 209 до дома N 272, протяженностью почти два километра. Здесь прокладывают ливневую канализацию и устраивают тротуары.

Кроме того, в этом году планируют капитально привести в порядок дорогу в Советском районе по улице Телевизорной. Здесь капитального ремонта не было давно. Ремонт уже идет с середины июня. Дорогу обновят полностью - от улицы Попова до улицы Карачижской. Капитальный ремонт проведут на участке 365 метров. Дорога в основном проходит по частному сектору.

Здесь отремонтирует колодцы инженерных сетей, разберут старое дорожное покрытие, укрепят основание дороги. Обустроят новое дорожное покрытие, отремонтируют тротуары, сделают новое наружное освещение, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку, обустроят искусственную неровность.

Капитальный ремонт дорог в городе проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».