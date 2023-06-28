Специалист Смоленского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории прошел обучение, организованное ФГБУ «ВНИИКР»

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

С 18 июня 2023 года по 24 июня 2023 года на базе учебного центра ФГБУ «ВНИИКР» состоялось обучение по теме: «Микозы плодовых и ягодных культур, методы их диагностики», в котором приняла участие агроном 1 категории Смоленского отдела карантина растений Брянской испытательной лабораторииФГБУ «ВНИИЗЖ» Ирина Моисеенкова.

В процессе повышения квалификации проводились лекционные и практические занятия по выявлению и идентификации возбудителей: - антракноза земляники Colletotrichum actutatum J.H. Simmonds, сопутствующих и близкородных видов; - бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola(Winter) Honey, сопутствующих и близкородных видов; - вязкой гнили черники Diaporthe vaccinii Shear, сопутствующих и близкородных видов; - фитофторозной корневой гнили малины и земляники Phytophthora fragariae Hickman, сопутствующих и близкородных видов.

По завершению обучения была пройдена итоговая аттестация и получено удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Реклама. Реламодатель: ФГБУ "ВНИИЗЖ". Токен: LjN8K57Hy.